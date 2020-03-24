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Владимир Песня/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/53/12980053/RIAN_3318651.HR-pic905-895x505-38185.jpg" alt="Индекс Мосбиржи вырос более чем на 7%" /></p> <p>

Индекс Московской биржи увеличился в ходе торгов после падения в понедельник, 23 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так на 7,22% возрос индекс Мосбиржи до 2415,97 пункта.

В свою очередь индекс РТС поднялся на 9,23% до 965,32 пункта.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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