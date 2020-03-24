Собственники ТЦ сообщили о возможном дефолте на 1 трлн рублей

С просьбой о господдержке обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину собственники российских торговых центров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст обращения. Сегодня письмо представителей российского совета торговых центров (РСТЦ) направлено Мишустину.

По данным РСТЦ, в торговых центрах России работают не менее 1 млн человек. За снижением посетителей началось падение выручки арендаторов и продавцов. Многим ТЦ ввиду закредитованности грозит дефолт на 1 трлн рублей.

Владельцы ТЦ просят включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта и назначить меры поддержки.

В РСТЦ входят такие компании, как компании ENKA TC, PPF Real Estate, Malltech, IKEA и SRV. Напомним, в России за последние сутки зарегистрировано 57 случаев коронавируса в 14 регионах. Всего по стране насчитывается 495 зараженных.

Ранее стало известно о новом случае заражения в Татарстане. Таким образом, общее число заболевших COVID-2019 в Татарстане достигло 7.