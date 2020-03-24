Интересные факты о музыкальных инструментах

Share Tweet Share Share Email CommentsУченые предполагают, что самыми древними музыкальными инструментами на Земле являются струнные. Считается, что первым таким инструментом был… охотничий лук! Именно звучание тетивы натолкнуло людей на мысль о создании струн и первого полноценного струнного инструмента – арфы. Однако самый старый инструмент, дошедший до нашего времени, является не струнным, а духовым. Это флейта, обнаруженная в 2009 году при раскопках на юго-западе Германии. Ее возраст составляет свыше 35 тысяч лет.

Самым жестоким музыкальным инструментом всех времен и народов является кошачий клавесин, на котором любили играть при дворе испанского короля Филиппа II. У этого инструмента было 14 камер, в которые сажали кошек так, что их головы торчали наружу, а хвосты располагались точно под клавиатурой. Стоило музыканту нажать на клавишу, как тут же несчастного зверька колол в хвост острый металлический штырь. Естественно, бедные кошки орали от боли на разные голоса, а придворные живодеры продолжали наигрывать различные мелодии… Почему же безобидных кошек заставляли так страдать? Дело в том, что в средневековье этих животных считали пособниками Дьявола.

В Англии XIX века, как и в СССР, секса не было. Ханжество и лицемерие доходило до таких абсурдных масштабов, что даже ножки роялей во время концертов закрывались чехлами, чтобы «не вызывать непристойных мыслей у дам»!

7 тонн. Именно столько составляет суммарное натяжение всех струн правильно настроенного пианино.

Русской гитарой во всем мире называют семиструнную разновидность этого музыкального инструмента. В самой же России такая гитара традиционно называется «цыганская».

Если верить мастерам, изготавливающим скрипки, то светлый конский волос лучше подходит для производства струн, чем темный. Струны из светлого волоса звучат мягче. Почему так происходит, внятного ответа дать не может никто.

Изобретатель саксофона изначально назвал его «мундштучный офиклеид». Название «саксофон» предложил известный французский композитор Гектор Берлиоз в честь создателя инструмента Адольфа Сакса, с которым его связывала давняя дружба. Наверное, людям надоело выговаривать раз за разом «мундштучный офиклеид», поэтому новое название очень быстро прижилось.

Оказывается,слово «базука» в своем первоначальном смысле обозначало духовой музыкальный инструмент, напоминающий по своей форме тромбон. Во время Второй Мировой войны американские солдаты получили новый образец противотанкового оружия – гранатомет М9, который тут же окрестили базукой за несомненное сходство с музыкальным инструментом.

Невероятно, но факт: создатель легендарных электрогитар Fender Stratocaster и Fender Telecaster Лео Фендер не только не умел играть на гитаре, но даже не мог ее самостоятельно настроить!

Самым демократичным инструментом в мире является air guitar – воздушная гитара. «Музыканту» не нужно учиться на ней играть, достаточно просто начать имитировать движения настоящих гитаристов и ритмично трясти головой. Интересно, что в Финляндии даже проходит ежегодный чемпионат мира по игре на air guitar. Его участники сначала выступают с отрепетированным номером, а затем вынуждены импровизировать под ту мелодию, которую им назначат организаторы. Ну а жюри уже выбирает самого техничного, артистичного и харизматичного «воздушного гитариста».