В Китае вслед за коронавирусом пришел хантавирус — названы симптомы болезни

Весь мир сейчас борется с коронавирусом. На фоне пандемии из Поднебесной приходят обнадеживающие новости — летальных исходов нет, большинство заразившихся уже выздоровели. В то же время поводов для оптимизма нет — СМИ сообщают о том, что в Китае появился еще один смертельный вирус — новый вид хантавируса.Читайте на Информинг.Ру: Врачи перечислили три ранних симптома женского бесплодия О первом летальном исходе болезни сообщает издание Тhehealthsite.com.Мужчина ушел из жизни в течение нескольких часов после положительного результата теста на хантавирус в китайской провинции Юньнань. Подозревают хантавирус еще у 32 людей. Они уже сдали анализы и ожидают их результатов.

Хантавирусы — это семейство вирусов, главными разносчиками которых являются грызуны. Они вызывают хантавирусный легочный синдром (HPS). Заболеть можно, вдыхая вирусные частицы из мочи грызунов, капель или слюны. Укус зараженного грызуна также приводит к инфицированию.Даже здоровые люди подвергаются риску заражения HPS при воздействии вируса, говорится в сообщении Центров по контролю и профилактике заболеваний CDC на его официальном веб-портале.Специалисты описывают симптомы хантавируса (HPS). К ранним признакам относится лихорадка, усталость и мышечные боли, особенно в бедрах, спине и плечах.Инфицированный также может жаловаться на головную боль или головокружение, озноб, боль в животе, тошноту, рвоту и диарею.На поздней стадии поражаются легкие. Они начинают наполняться жидкостью, в результате чего человеку трудно дышать. Он испытывает ощущение, словно кто-то ему приложил подушку на лицо и начинает душить.К слову, хантавирусы на территории России считаются одними из главных возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Среди симптомов, вызываемых вирусом, специалисты выделяют гематурию, кровоточивость и токсикоз. Яндекс Дзен