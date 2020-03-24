Китайские СМИ обратили внимание на «убийцу авианосцев» из РФ

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Небесное сражение над Нюрнбергом — НЛО или погодное явление?
На протяжении всей нашей истории многие люди заявляли, что видели странные вещи в небе. Многое из описанного являлось не чем иным, как естественными природными...
Названы самые высокооплачиваемые профессии по России
close Depositphotos Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА «Новости». На первом месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались...
Италия обогнала Китай по количеству погибших от коронавируса
МОСКВА, 19 марта/ Радио Sputnik. В Италии за сутки число жертв коронавируса возросло до 3405 человек,...
Появились данные о том, как себя чувствует Анастасия Заворотнюк
Как себя чувствует актриса Анастасия Заворотнюк? Этот вопрос вновь и вновь возникает среди ее поклонников, потому что должной информации о состоянии здоровья в информационном...
Автомобили Lada получат новую панель приборов
Российские автомобили LADA могут получить новую приборную панель. Изображения созданного АвтоВАЗом щитка приборов накануне появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Как видно по...