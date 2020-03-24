Самойлова высказалась о скандале с Джиганом

Популярные новости
Власти Москвы определили лечение для легкой формы коронавируса ...
Власти Москвы установили лечение для легкой формы коронавируса: лопинавир и ритонавир, обильное питье, при высокой температуре...
Боксёрский мешок – важная деталь тренировок
Для эффективной тренировки спортсменам необходим боксерский мешок, потому, что именно он является важной деталью тренировок. Приобрести боксёрский мешок по ссылке http://www.sportko.com.ua/catalog/training/meshki/. В нашей статье...
В Нью-Йорке мужчина выпрыгнул из окна 16-этажного дома: соседи связывают суицид с самоизоляцией
По сообщению полиции 21 марта в Нью-Йорке 64-летний мужчина выпрыгнул из окна своего дома на Манхетене, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Мужчина жил на 16-этаже элитного...
Основные достоинства швейцарских часов
Часы - это не только красивый аксессуар, дополняющий образ, но еще и весьма функциональное приспособление. Помимо всего прочего, хорошие часы - это еще и...