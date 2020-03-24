Вирусолог объяснил, могли ли россияне массово переболеть коронавирусом зимой

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Ученые обнаружили край Млечного пути
Как показало последнее исследование, наша галактика имеет протяжность в 1,9 миллиона световых лет. Это доказывает, что на самом деле Млечный путь гораздо больше,...
Коронавирус как рукотворное биологическое оружие
Михаил Ковальчук, руководитель Курчатовского института и один из приближённых к президенту людей, стал первым из статусных фигур в России, кто прозрачно намекнул на рукотворность...
Живущие в селах российские северяне получат выплаты на жилье
Share Tweet Share Share Email CommentsАрхивное фотоФото: Владимир Смирнов / ТАССЖителям сел в Мурманской области предоставили возможность получить социальные выплаты на строительство или покупку...
Вирус рушит планы Эрдогана: в Турции возможны непредвиденные развития — NovostiNK — Новости Армении
18 марта 2020, 22:00 - NovostiNK Эксперт американского института предпринимательства (AEI) Майкл Рубин считает, что страх может заставить президента Турции Эрдогана представлять ложные сведения...
Военным пенсионерам пообещали повышение пенсий
К федеральному бюджету было выдвинуто предложение проводить повышение выплат с первого января. Разработали эту поправку представители либерально-демократической партии, а вносил ее депутат Шерин. Однако...