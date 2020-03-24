Франция обеспокоена новыми испытаниями баллистических ракет КНДР

ПАРИЖ, 24 мар — РИА Новости. Париж обеспокоен новыми испытаниями баллистических ракет КНДР, они подрывают стабильность и безопасность в регионе, заявили во вторник в МИД Франции.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в субботу запустила два снаряда из района округа Сончхон в провинции Пхёнан-Пукто. Южнокорейские военные предположили, что это были ракеты малой дальности. Наибольшая дальность полета ракет составила примерно 410 километров, высота – примерно 50 километров. Это уже третий пуск ракет КНДР в 2020 году, предыдущие состоялись 2 и 9 марта в ходе учений артиллерии.

«Мы с обеспокоенностью приняли к сведению информацию о запусках баллистических ракет Северной Кореи 21 марта. Франция подтверждает своё осуждение этих повторяющихся запусков, которые подрывают стабильность и безопасность в регионе и являются нарушениями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», — отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

МИД Франции «призывает КНДР соблюдать резолюции СБ ООН, безотлагательно и добросовестно участвовать в процессе полного, поддающегося проверке и необратимого уничтожения своих программ по оружию массового уничтожения и баллистических снарядов».