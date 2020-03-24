Рейтинг Трампа на фоне борьбы с коронавирусом достиг 49%

ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа впервые за время его пребывания в должности с января 2017 года превысил на 3% его антирейтинг на фоне борьбы с коронавирусом, следует из данных американского института общественного мнения Gallup.

Как следует из результатов исследования, которое проводилось с 12 по 22 марта, деятельность президента одобряют 49%, а не одобряют 45%.

До этого единственный раз рейтинг Трампа превышал его антирейтинг лишь в середине февраля 2020 года, когда соотношение было 49% на 48%.

Стоит отметить, что исследование Gallup — лишь одно из многих в США по изучению общественной поддержки деятельности главы государства, и большинство из них не говорят о его высоком рейтинге. По усредненным данным портала Real Ckear Politics за 3-23 марта, деятельность Трампа одобряют 44,5%, а не одобряют 51,6%. На пике 27 февраля рейтинг достигал 46,1%.