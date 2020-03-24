Автомобили Lada получат новую панель приборов

Российские автомобили LADA могут получить новую приборную панель. Изображения созданного АвтоВАЗом щитка приборов накануне появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Как видно по картинкам, дизайн новой «приборки» весьма минималистичный: по бокам размещены два круглых «циферблата» тахометра и спидометра, а в центре – небольшой монохромный дисплей бортового компьютера.



Приборная панель LADA. Фото ФИПС

Слева, под тахометром, нашлось место для шкалы температуры охлаждающей жидкости, а справа – под спидометром, расположилась аналогичная по дизайну шкала, отображающая текущий уровень топлива в баке.

Судя по тому, что спидометр ограничен на «скромных» 180 км/ч, а тахометр – на 6 тысячах оборотов в минуту, обзавестись такой «приборкой» могла бы только «тихоходная» модель вроде LADA 4×4 или рестайлинговой Chevrolet Niva. Последняя, как сообщали «Автоновости дня», уже в этом году сменит «имидж» и окончательно войдет в модельный ряд LADA.