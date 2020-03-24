Группа PSA приостановит производство Peugeot, Citroen и Opel в России

Группа PSA приостановит производство автомобилей Peugeot, Citroen и Opel на калужском заводе «ПСМА-Рус» в связи с нехваткой поставляемых из Европы компонентов. Простой продлится 10 дней – с 1 по 10 апреля, сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с 1 по 3 апреля завод встанет из-за нехватки запчастей, которые поставлялись с ныне закрытых из-за пандемии европейских заводов, 4 и 5 апреля выпадают на выходные (субботу и воскресенье), а с 6 по 10 апреля все сотрудники уйдут в коллективный отпуск.

Сейчас в Калуге выпускаются седаны Citroen C4 и Peugeot 408, микроавтобусы Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Opel Zafira Life, а также фургоны Citroen Jumpy и Peugeot Expert. Там же налажено производство кроссовера Mitsubishi Outlander и внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, однако отправятся ли в простой их линии, пока неизвестно.