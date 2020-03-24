Wall Street Journal: прибыль Безоса от проданных до обвала на бирже акций составила $1,9 млрд

Топ-менеджеры из США в феврале-марте продали акции возглавляемых ими компаний на общую сумму около $9,2 млрд и благодаря этому избежали потерь примерно на $1,9 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на подсчеты своих аналитиков. Издание отмечает, что за месяц – с 19 февраля по 20 марта – значение индекса S&P 500 упало примерно на 30% и для каждого продавца бумаг сумма предотвращенных потерь рассчитывается исходя из разницы цен на эти акции на 20 марта и дату продажи.

WSJ пишет, что нет оснований считать, что акции продавались топ-менеджерами на основании какой-либо инсайдерской информации, так как такие сделки часто проводятся именно в это время года, а в нынешнем феврале фондовый рынок еще и побил рекорды роста. Однако издание отмечает, что количество проданных топ-менеджерами акций оказалось примерно на треть больше, чем за сопоставимые периоды предыдущих двух лет.

Больше других «сэкономил», по данным WSJ, глава и крупнейший акционер Amazon Джефф Безос. В течение первой недели февраля он продал акций Amazon примерно на $3,4 млрд. По подсчетам аналитиков, если бы он продержал бумаги до 20 марта, то потерял бы из-за снижения котировок $317 млн.

WSJ отмечает, что продавал бумаги не только Безос, но и тысячи других менеджеров. Более 150 из них продали акции не менее чем на $1 млн, хотя в предыдущие 12 месяцев не продали ни одной бумаги.

Например, гендиректор BlackRock Inc. Лоренс Финк 14 февраля продал бумаги своей компании на $25 млн, заработав на $9,3 млн больше, чем если бы избавился от них 20 марта. Глава IHS Markit Ltd Ланс Уггла 19 февраля продал пакет ее акций за $47 млн, за следующий месяц бумаги подешевели на $19,2 млн.

Еще более успешно избавился от своих активов Джеймс Муррен, покидающий пост генерального директора MGM Resorts International. 19-20 февраля он продал бумаги за $22,2 млн, избежав потерь на $15,9 млн – в течение следующего месяца акции подешевели на 73%.

Среди топ-менеджеров, успешно реализовавших свои пакеты, WSJ называет также соучредителя и директора Apollo Global Management Inc. Марка Роуэна. Он, по подсчетам издания, избежал потери около $40 млн, продав акций в феврале-марте за $99 млн.

19 февраля значение биржевого индекса S&P 500 достигло исторического максимума – 3393,52 пункта, однако уже на следующий день котировки перешли к падению. За следующий месяц – на фоне распространения по миру пандемии COVID-19 – индекс опустился более чем на 1 тыс. пунктов, 20 марта торги закрылись на отметке 2304,92 пункта. 24 марта торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись ростом более чем на 4%, а затем рост превысил и 6%.

По данным индекса Bloomberg Billionaires Index, Безос – единственный в топ-10 богатейших миллиардеров, чье состояние с начала 2020 года увеличилось. По оценке экспертов Bloomberg, оно выросло на $2,38 млрд. Во второй десятке миллиардеров единственной счастливицей оказалась бывшая супруга Безоса Маккензи, также владеющая крупным пакетом акций Amazon, чье состояние выросло на $706 млн.