Песков приказал уничтожить смартфон, которым снимали Путина в Коммунарке (ВИДЕО)

Между тем в Сети появилось видео со смартфона Пескова с Путиным в больничной палате в Коммунарке



Пресс-секретарь президента России Дмитрий попросил сотрудников больницы в Коммунарке, куда приехал Владимир Путин, снять главу государства на телефон и затем уничтожить его. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Life Shot.

«По Telegram отправите, там один только контакт — написано "Дима", телефон оставляете себе и потом уничтожаете», — поручил представитель Кремля, общаясь с сотрудниками медицинского учреждения.

Решение уничтожить смартфон Песков объяснил тем, что времени на его дезинфекцию нет. «Мы не можем подвергать президента бжжрхча риску», — резюмировал пресс-секретарь главы государства.

Предположительно, в руках у Пескова был смартфон, похожий на Samsung Galaxy A51 или Samsung Galaxy A71. Согласно данным в интернет-магазинах, цена первого превышает 15 тысяч рублей, второго — 20 тысяч рублей.

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Напомним, сегодня, 24 марта Путин посетил больницу в Коммунарке, где пообщался с главным врачом Денисом Проценко. Глава государства поблагодарил Проценко за организацию всех процессов в больнице. Российский лидер также посетил пациентов, перед этим надев защитный костюм и респиратор.

На кадрах запечатлен главврач Денис Проценко и Путин в желтом защитном костюме и респираторе, заходящие в палату к мужчине. Тот встретил их на ногах. Кто-то из вошедших поздоровался с ним: «О, Дим, привет». Президент задал несколько вопросов, но из-за респиратора его плохо слышал сам Проценко — ему пришлось наклонять голову поближе к главе государства. Судя по ответам, Путин, в частности, поинтересовался, когда пациент был госпитализирован.

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В Коммунарку привозят граждан с подозрением на COVID-19 и уже заболевших коронавирусной инфекцией. По последним данным, в России общее число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом увеличилось до 495.