Не ожидал ответки, Гарик?: Гузеева посвятила Харламову исповедь пукающей невесты (ВИДЕО)

Ответ от юмориста не заставил себя ждать, взорвав Сеть.

Недавно главная сваха страны Лариса Гузеева оказалась втянута в скандал вокруг передачи "Давай поженимся" на "Первом канале из-за неуважения к участникам шоу.

Сегодня имя Гузеевой также упоминалось в "сводках" шоумена Гарика Харламова, который умело ответил на критику в свой адрес от звездной ведущей. Напомним, именно она является одним из главных объектов Гарика для троллинга.

Судя по кадрам записи, в одном из выпусков шоу "Давай бжжрхча поженимся" Гузеева была ошарашена "исповедью" очередной с виду миловидной невесты о газоиспускании в комнате вместе с экс-возлюбленным. Видимо история была настолько "душещипательна", что Гузева тут же вспомнил о "задолбавшем" ее Харламове и посвятила ее юмористу.

READ Животные разговаривают друг с другом как люди: новое исследование ученых

Но Гарик Харламов добавил в это нотки юмора и от себя, пропев на камеру, что все это необыкновенная чушь. Правда сделал это с применением нецензурной лексики.

"Уважаемая Лариса, спасибо за историю. И если я вас задолбал, то вы меня никогда не задолбаете ) Будте здоровы и живите всегда!)", — добавил юморист в подписи к публикации.

Такого поворота судьбы фолловеры просто не ожидали. Многие похвалили Харламова за его настырность, ведь именно благодаря этому он "достучался" до Гузеевой.

"Такое чувство что Гарик уже сам хочет побывать на этом шоу", "Гарик, все правильно делаете!))) Продолжайте и не прекращайте перлы ни за что!)", "Обратная связь пошла", "Блин, пригласительных ее на камеди! Разговор с гостем будет незабываемым)", "Ну Гарик задолбал Ларису", "Гарик продолжай)))", "Ахахахаххахаах) Гарик, ты достучался ))))))))", "Наконец она ответила", "Гар она реально не обыкновенная", "Ты добился своего красава", "Это просто взрыв", "У вас взаимная любовь уже!", "не ожидал ответки гарик?))))", "Вот, дожился уже Гузеева привет передает!)", "Хорошую историю тебе посвятили,завидую", "Гарик, Гарик, как ты мог! Задолбал Гузееву! Будет пусть тебе урок! Больше так не смей!" , — пишут фолловеры.

READ Юлия Савичева отменила гастрольный тур по Дальнему Востоку из-за проблем со здоровьем

Другие же принялись обсуждать невесту шоу и размышлять, что могло подтолкнуть ее на такое откровение.

"Хорошая история", "Настоящая русская лээээдииии", "Что она курила когда рассказывала свою историю", — заметили пользователи Сети.

Третьи и вовсе дали несколько "дельных" советов по борьбе с "Анальной Херасимой".

"Жди ответа от Малышевой", "Анальный кашель — дело серьезное", "Анальная Хиросима", "Этой девахе надо к Малышевой", — шутят комментаторы.