Где-то заплакал Соколов: Михалкова раскрыла правду о романе с Брекоткиным в Уральских пельменях

Юлия Михалкова откровенно высказалась об отношениях к мужской части коллектива и прокомментировала слухи о своих романах в "УП".

Экс-звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова после очередной новости про ее неудавшиеся поиски мужчины в своем же коллективе решила раз и навсегда пояснить журналистам, что собственно никогда там и не искала себе спутника жизни. Отметим, что в последнее время она старается не раскрывать имя своего ухажёра, а также не делится личной информацией с подписчиками бжжрхча и журналистами.

"Прочла сегодня свежую версию своего ухода из «Пельменей»: не нашла я там «своего мужчину». Понятно, с каким подтекстом. Это. Очень. Смешная. Версия. Потому что в принципе никого там не искала", — пишет Юлия.

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По ее словам, в "парнях коллектива" она всегда видела только друзей. Более того навсегда останутся для нее "бандой юмористов", где есть и "наставники" и "семья".

Михалкова также призналась, что вопрос о том, кого она предпочтет Брекотника или Мясникова и вовсе всегда ставили ее в тупик. Всему причиной ее железное правило, которому она следует всегда и везде.

"Вообще, у меня железное правило, которому я всегда следую неукоснительно: не смешивать личную жизнь и работу. Опыт знакомых показывает: в итоге страдает и первое, и второе. А я страдания как-то не очень люблю", — заключила Михалкова.

Подводя итоги можно подчеркнуть еще раз, что Михалкова ушла из "Уральских пельменей" с целью дальнейшего развития карьеры телеведущей и артистки, а никак не из-за страданий по неразделенной любви.

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Отметим, что на редкость пользователи Сети поддержали артистку за ее стойкую позицию, а также ответ СМИ за нелепое распространение слухов, причем не имеющих никакой связи с реальностью. Особенно развеселило интернет-пользователей попытка журналистов разглядеть роман между Михалковой и Брекоткиным или Мясниковым.

"Где-то заплакал Соколов", — тонко подметил юзер под ником brantov_officialpage.

Другие же поклонники попытались найти свои объяснения, почему актриса не заводила "служебный роман".

"Тётка вредная, потому ни кого и не находила", "Всё правильно Любви Вам Юлечка Скучаете по пельменям?)", "Да там одни комики. И красоты ни в ком нет. Вам нужен брутал", "Правильно ораздо эффективнее с мужчинами по работе просто дружить а вы с Пельменями сейчас поддерживаете связь?", "Правильно говоришь Юлия", "Народу лишь бы потрындеть. А дружба между мужчиной и женщиной существует", "Юля, вы большая молодец! Очень правильное мышление и грамотный ответ. Респект!", "Молодец! Не поддалась соблазнам", — пишут фолловеры.

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Как ранее писал Topnews, Юлия Михалкова высказалась о своем уходе из шоу "Уральские пельмени".