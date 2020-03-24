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</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/993/13015993/Depositphotos_239616060_xl-2015-pic905-895x505-60656.jpg" alt="Минэкономразвития предложило временно отменить проверки для бизнеса" /></p> <p>

Минэкономразвития предложило отменить проверки для бизнеса до 1 мая из-за коронавируса, пишет ТАСС.

Отмечается, что ведомство предлагает ограничить контрольные закупки, плановые и внеплановые проверки. Кроме того, предприятиям не надо будет продлевать лицензии и другие разрешения.

До 1 мая проверки будут проводиться только по факту вреда жизни и здоровью, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

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