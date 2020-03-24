В Совфеде оценили идею закрытия ночных клубов и кинотеатров

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Global Look Press
Совет Федерации прокомментировал постановление правительства о закрытии ночных клубов, кинотеатров и развлекательных центров в стране. Об этом сообщает RT.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский назвал такое решение ожидаемым и оправданным.
Он также выразил мнение, что такое постановление является верным, поскольку в таких местах скапливается большое количество людей, а также обеспечивается близкий контакт в общении.
Также Рязанский оценил запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. По его мнению, в таких местах также плохо соблюдаются правила гигиены, а сам кальян может являться передатчиком заболеваний.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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