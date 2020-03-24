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Global Look Press

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/117/13006117/20170117_gaf_ux7_1465-pic905-895x505-86717.jpg" alt="В Совфеде оценили идею закрытия ночных клубов и кинотеатров" /></p> <p>

Совет Федерации прокомментировал постановление правительства о закрытии ночных клубов, кинотеатров и развлекательных центров в стране. Об этом сообщает RT.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский назвал такое решение ожидаемым и оправданным.

Он также выразил мнение, что такое постановление является верным, поскольку в таких местах скапливается большое количество людей, а также обеспечивается близкий контакт в общении.

Также Рязанский оценил запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. По его мнению, в таких местах также плохо соблюдаются правила гигиены, а сам кальян может являться передатчиком заболеваний.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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