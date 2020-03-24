В России временно закрывают кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры

В России закрывают все ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства по итогам заседания оперативного штаба. Кроме этого, также запрещено курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

«Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений; ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах», — говорится в сообщении.

Напомним, в России за последние сутки зарегистрировано 57 случаев коронавируса в 14 регионах. Всего по стране насчитывается 495 зараженных.

Ранее стало известно о новом случае заражения в Татарстане. Таким образом, общее число заболевших COVID-2019 в Татарстане достигло 7.