Анализ генома показал, что коронавирус может быть «химерой» двух разных вирусов

Ученые все еще продолжают изучать коронавирус и основной тайной остается происхождение данного вируса. В начале зимы 2019 года 27 человек из тех, кто первые заразились, были на рынке, который находится в центре города Ухань. Но как показали исследования, которые были проведены спустя некоторое время, заболевший самый первый пациент на рынке в Ухане не был, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Затем ученые оценили молекулярное датирование вируса и изучили его геном. Результаты показали, что болезнь появилась еще в ноябре. Поэтому ученые задумались о том, что коронавирус может быть связан с дикой природой. Впервые коронавирус, который имеет немного общего с современным вирусом был обнаружен в 2002 году в Китае и затем распространился на 29 стран. Он был вызван летучими мышами, а переносчиком к людям стали небольшие хищники, которые называются пальмовая циветта. После того случая, разные типы коронавируса находили не только у летучих мышей, но и у людей. Некоторое время назад ученые обнаружили вирус, который примерно на 96% похож на тот, что спровоцировал сегодня пандемию. Также исследования показали, что именно летучие мыши могут выступать резервуаром для некоторых типов коронавируса. В феврале ученые нашли еще один вирус, который напоминает SARS-CoV-2 на 99%. Нашли его у панголина и поэтому решили, что это более вероятный переносчик, чем летучие мыши. Вирус, обнаруженный у панголина по всем исследованиям показал, что он может проникать в клетки человеческого организма. Сравнения генома при этом показали, что SARS-Cov-2 может оказаться рекомбинацией RaTG13, обнаруженного у летучих мышей и того типа, который нашли у панголина. То есть, это некая «химера» между двумя разными вирусами, которые существовали ранее.