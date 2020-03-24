Павел Глоба озвучил прогноз, когда закончится пандемия коронавируса

Астролог Павел Глоба озвучил свой прогноз касательно того, как долго в мире будут бушевать пандемия.

Новый коронавирус уже захватил едва ли не все страны мира. Ежедневно сообщается о сотнях, а то и тысячах заболевших. И пока остановить распространение коронавируса удалось только Китаю.

Павел Глоба считает 2020 год достаточно непростым. Он отметил, что 27 января Лилит, именуемая также Черной Луной, вошла в Знак Овна. Она провоцирует появление больших политических проблем и заразных смертоносных болезней вроде коронавируса. О возможной пандемии Павел Глоба говорил еще в начале года.

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Вспоминая историю человечества, астролог напомнил, что именно при Черной Луне в Овне появилась чума в Европе, от которой в середине 14 века умерло огромное количество людей. конечно же, в условиях современной медицины и возможностей государств, количество жертв пандемии будет меньше. Тем не менее, за каждым процентом летальности стоят люди, которые еще несколько дней назад были живы.

Павел Глоба напомнил, что появление коронавируса в год Крысы не случайно, ведь именно крысы обычно являются разносчиками заболеваний. Также не стоит забывать о том, что на дворе 2020 високосный год. В високосные годы проблемы глобального характера также обретают особо опасный статус.

Астролог предполагает, что, в отличие от Средневековья, пандемия пойдет на спад уже в начале лета. Но поскольку Черная Луна пробудет в Овне до 20 октября, то опасность будет сохраняться и летом.

Стоит учитывать, что любые астрологические прогнозы, это все же частично субъективное мнение того человека, который расшифровывает положение звезд. Тем не менее, Павел Глоба отмечает, что в сложившей ситуации важно надеяться на лучшее и поступать по справедливости. В этот непростой год, отмечает он, важно нести в мир добро и справедливость.

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