Военные США начали брать Нью-Йорк в кольцо

|Нью-Йорк начал готовиться к блокаде. Данный факт подтверждается тем, что на улицах начала появляться военная техника. Военные машины движутся огромными колонами в сторону Нью-Йорка, а также переправляются с помощью поездов, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Дональд Трамп объявил Нью-Йорк основной зоной, где постоянно увеличивается количество заболевших коронавирусом. Некоторое время назад президентом была утверждена декларация. Также он добавил, что перед этим сотрудничал с губернатором штата Эндрю Куомо и приняли решение о том, что потребуется подписание декларации о катастрофе.
Марк Эспер, который занимает должность министра обороны США, рассказал о том, что они собираются направить все возможные силы на помощь штатам, чтобы те могли правильно распределять медпомощь, материально-техническое обеспечение и прочее.
На данный момент США собирается взять Нью-Йорк в кольцо и превратить общежития, отели и разные спортивные арены в учреждения медицинского типа, ведь количество зараженных увеличивается просто в невероятных темпах.
Стоит отметить, что спрос на номера в отелях из-за коронавируса упал к минимуму. Сегодня ситуация еще хуже, чем была во время кризиса в 2008 году.