Военные США начали брать Нью-Йорк в кольцо

Дональд Трамп объявил Нью-Йорк основной зоной, где постоянно увеличивается количество заболевших коронавирусом. Некоторое время назад президентом была утверждена декларация. Также он добавил, что перед этим сотрудничал с губернатором штата Эндрю Куомо и приняли решение о том, что потребуется подписание декларации о катастрофе.

Марк Эспер, который занимает должность министра обороны США, рассказал о том, что они собираются направить все возможные силы на помощь штатам, чтобы те могли правильно распределять медпомощь, материально-техническое обеспечение и прочее.

На данный момент США собирается взять Нью-Йорк в кольцо и превратить общежития, отели и разные спортивные арены в учреждения медицинского типа, ведь количество зараженных увеличивается просто в невероятных темпах.

Стоит отметить, что спрос на номера в отелях из-за коронавируса упал к минимуму. Сегодня ситуация еще хуже, чем была во время кризиса в 2008 году.