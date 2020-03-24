НАСА: на этой неделе к Земле приблизятся пять астероидов

25 марта 2020 года в 12.02 на скорости 16093 км к нашей планете на расстояние 3218688 км приблизится астероид 2020 FB, шириной 54 метра.

26 марта 2020 года в 10.52 на скорости 85295 км в час приблизится на расстояние 6598310 км астероид 2012 XA133, диаметром 390 метров.

26 марта 2020 года в 19.39 на скорости 33796 км в час к Земле на расстояние 5632704 подойдет 39 –метровый космический объект 2020 PF.

28 марта 2020 года в 8.13 ожидается небесное тело 2020 FE2 диаметром 45 метров. Космический гость пронесется на скорости 25749 км в час и приблизится к Земле на расстояние 1609344.

29 марта 2020 года в 14.19 прибудет 71 – метровый астероид 2020 GD35. Тело движется со скоростью 43452 км в час и подойдет к нашей планете на расстояние 5793638 км.

При этом ученые подчеркивают, что любое случайное изменение траектории любого из астероидов может привести к столкновению с Землей, что может иметь трагические последствия для человечества, тем более, если это, скажем, будет астероид 2012 XA133, диаметром 390 метров.

Стоит отметить, что за последние годы около Земли пронеслось множество космических объектов, зачастую их появление было обнаружено непосредственно перед сближением с планетой. Эксперты до сих пор не знают в чем причина такой «внеземной атаки».