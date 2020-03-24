«Турция переживает критический момент поскольку распространение коронавируса угрожает выйти из-под контроля»

«Мы не сможем контролировать распространение вируса, если в течение этой недели люди не останутся в своих домах и продолжат контактировать с другими», — цитирует Джейхана Cumhuriyet.

Отметим, что в попытке снизить риск пандемии в воскресенье в стране был введён частичный комендантский час, призванный ограничить передвижение пожилых и уязвимых граждан.

«На данный момент мы не можем сказать, что болезнь вышла из-под контроля. Но мы переживаем критический период. Если мы не возьмём ситуацию под контроль, наступит период, которым будет очень сложным управлять», — подчеркнул он.