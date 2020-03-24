Домашним животным грозит карантин из-за коронавируса — их уже наряжают в маски (ФОТО)

Новый флешмоб с собаками и кошками в медицинских масках стартовал в Сети.



Первый доказанный случай передачи нового коронавируса от человека к животному зарегистрирован в Гонконге. Инфекция была обнаружена у домашней собаки, чей хозяин был госпитализирован. Известно, что всего у мужчины живут две собаки, но инфицированнйо оказалась только одна из них.

"После помещения собак в карантинный центр, у них были взяты мазки из пасти, носа и ректального отверстия. Образцы, взятые бжжрхча у одной из собак 18 и 19 марта, показали положительный результат на SARS-CoV-2", — приводят "Вести" слова медика.

В итоге в ВОЗ заявили, что в домах, где у людей диагностирован коронавирус, домашних животных также необходимо помещать на двухнедельный карантин.

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"Домашнее животное может заразиться коронавирусом, но не всеми его разновидностями. Если говорить конкретно о вирусе, который инициировал пандемию, животные, возможно, болеют, но смертельную заразу человеку не передают", — отметил ветеринарный врач Гун Хаохань.

Он также рассказал о необходимости гигиены лап собак после прогулки, отметив важность и личной гигиены человека.

Тем временем в России владельцы домашних животных запустили флешмоб, в рамках которого фотографируют питомцев в медицинских масках.

Свои публикации юзеры сопровождают хэштегами #какябудуесть и #petstopcovid, а в комментариях рассказывают о сумасшествии, царящем в мире из-за инфекции.