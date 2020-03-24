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</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/479/13007479/Depositphotos_351959920_l-2015-pic905-895x505-70068.jpg" alt="Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса" /></p> <p>

Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».

«Чтобы спасти Индию, каждому гражданину Индии будет запрещено выходить из дома с 12 часов ночи (25 марта), полностью. Каждая деревня, район находится под строгой блокировкой», — сказал Моди.

В Индии коронавирусом заразились 476, умерли 10 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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