Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса

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Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».
«Чтобы спасти Индию, каждому гражданину Индии будет запрещено выходить из дома с 12 часов ночи (25 марта), полностью. Каждая деревня, район находится под строгой блокировкой», — сказал Моди.
В Индии коронавирусом заразились 476, умерли 10 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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