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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в подмосковной резиденции «Горки» перед…
Александр Астафьев/РИА «Новости»
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал коронавирус испытанием для людей и бизнеса, пишет РИА «Новости».
«Очевидно, это — испытание для и страны, и для людей, и для бизнеса, который, по сути, те же самые люди», — сказал Медведев.
Председатель «Единой России» отметил возможные проблемы с рабочими местами и падением производства. По его словам, это особенно коснется малого и среднего бизнеса.
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