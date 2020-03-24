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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в подмосковной резиденции «Горки» перед…

Александр Астафьев/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/990/12911990/upload-RIAN_2862103.HR-pic905-895x505-4607.jpg" alt="Медведев назвал коронавирус испытанием для людей и бизнеса" /></p> <p>

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал коронавирус испытанием для людей и бизнеса, пишет РИА «Новости».

«Очевидно, это — испытание для и страны, и для людей, и для бизнеса, который, по сути, те же самые люди», — сказал Медведев.

Председатель «Единой России» отметил возможные проблемы с рабочими местами и падением производства. По его словам, это особенно коснется малого и среднего бизнеса.

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