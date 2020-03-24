В Турции в марте вырос индекс потребительского доверия

Базовый индекс доверия увеличился до 58,2 в этом месяце с 57,3 в феврале, сообщает Турецкий статистический институт (TurkStat) в понедельник.

Напомним, что TurkStat даёт оценку настроению потребителей, опрашивая почти 5 тыс. человек по всей стране в первые две недели каждого месяца.

Отметим также, что Турция в феврале, в свете подготовки к возможной вспышке коронавируса, закрыла границу с Ираном и запретила полёты из Китая, Италии, Южной Кореи и Ирака. Первый случай коронавируса в стране был зафиксирован 11 марта, а первый летальный исход был зарегистрирован 17 марта. Количество подтверждённых заразившихся в настоящее время составляет 1 тыс. 236, в то время как общее число погибших достигло 30.

Ожидания относительно экономической ситуации в стране упали до 75,6 пункта с 75,9, добавляет TurkStat. Прогноз относительно занятости улучшился до 57,6 пункта с 53,8. Напомним, что любое значение ниже 100 в результатах опроса отражает пессимизм в отношении будущего.

Надо сказать, что доверие турецких потребителей пребывает в весьма подавленном состоянии из-за валютного кризиса, разразившегося в экономике летом 2018 года, что привело к массовым банкротствам и росту безработицы. После шести месяцев экономического спада меры стимулирования правительства и сокращения процентных ставок в четвёртом квартале прошлого года помогли ускорить рост экономики до 6% в год, что превзошло ожидания экономистов.