На свадьбе в России зарезали жениха

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Нижневартовске в результате конфликта на свадьбе погиб жених. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

По его словам, торжество проходило в местном кафе «Летучий голландец» 21 марта. Преступление произошло уже ночью. Один из гостей в состоянии алкогольного опьянения начал бить посуду на кухне. Жених попытался его успокоить, но безуспешно. Дебошир схватил нож и зарезал его.

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили об аресте подозреваемого. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве, он раскаивается в содеянном.

23 марта грабитель-наркоман напал с ножом на патрульного МВД в Волгограде. Полицейский дежурил у здания местного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) и по камерам наблюдения увидел, что совершается попытка грабежа. Он выскочил на улицу, задержал налетчика и без досмотра доставил его в комнату у КПП, откуда вызвал патруль. В этот момент задержанный зарезал патрульного.

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