В столице Киргизии ввели комендантский час из-за коронавируса

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В столице Киргизии Бишкеке ввели комендантский час для борьбы с распространением коронавируса. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает «Sputnik Кыргызстан».

С 20:00 до 7:00 запрещено передвижение граждан и транспорта. «Обеспечивать порядок будут военные. Убедительная просьба к гражданам, не прописанным в Бишкеке, покинуть город до 00:00», — заявил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

Общественный транспорт будет работать с 7:00 до 19:00. Таксистов обяжут проходить дезинфекцию. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения.

По последним данным, в Киргизии зафиксировано 42 случая заражения коронавирусом.

В мире объявлена пандемия коронавируса, которая охватила более 160 стран. Инфицированы 382 тысячи человек, скончались 16,5 тысячи, выздоровели 102 тысячи.

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