Двое россиян сбежали из карантина по коронавирусу и улетели в другой город

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Двое россиян, не сдавшие тесты на коронавирус, нарушили режим изоляции и сбежали из Сочи в Екатеринбург. Об этом 23 марта сообщило издание «СочиСтрим».

По информации издания, россияне посещали США и Испанию, после чего находились в карантине в частном доме. Они не сдали тест на наличие коронавируса.

Как пишет Е1.ru, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области подтвердили информацию об этом. Там сообщили, что в областное управление Роспотребнадзора поступило уведомление от краснодарских коллег. Сейчас сбежавших разыскивают, им грозит административная ответственность за нарушение изоляции.

Это не первый случай побега россиян из карантина по коронавирусу. Так, 19 марта пациент больницы в Иванове, госпитализированный с подозрением на коронавирус, самовольно покинул медучреждение. 18 марта в Мурманске сбежал госпитализированный 68-летний моряк, его нашла полиция.16 марта из больницы в московском поселке Коммунарка сбежала пациентка, первичные анализы которой показали положительный результат. Женщину нашли у нее дома в Кунцево.

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23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране ужесточат административную ответственность за побеги из карантина.