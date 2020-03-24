Лолита Милявская из-за коронавируса не может развестись с мужем

Судебное заседание по делу о разводе Дмитрия Иванова и Лолиты Милявской, которое ранее назначили на 27 марта, отменили в связи с коронавирусом. Рассмотрение важного для певицы вопроса отложили на неопределенный срок. Осенью Лолита Милявская решила развестись спустя девять лет совместной жизни с наставником по фитнесу Дмитрием Ивановым. Она узнала, что ее спутник завел роман на стороне и захотела добиться признания брака фиктивным, чтобы лишить мужа всего, что он получил во время совместной жизни с популярной исполнительницей. Правозащитник Милявской Сергей Жорин отметил, что в прежние времена наставник был женат на женщине, старше его на 19 лет. Якобы это помогло ему получить гражданство России.

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Развести супругов планировалось 13 марта, но мероприятие отменили. Дмитрий Иванов пожаловался на адвоката, обвинив его в несоблюдении норм прохождения карантина, который ввели для предотвращения распространения коронавируса. Тренер обратился в суд, потребовав проверить юриста на отсутствие у него опасной болезни. После этого Сергея Жорина попросили не посещать заседание, назначенное на 27 марта. Недавно появились сведения, что и это мероприятие отложили. Причиной этому стали карантинные меры, из-за которых закрыли судебные инстанции. Несмотря на это, Лолита Милявская чувствует себя разведенной и успела пообщаться с Анастасией Ивлеевой, с которой обсудила свою жизнь после разлуки с Дмитрием Ивановым.