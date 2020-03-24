В Минтруде назвали число россиян, находящихся в режиме неполной занятости

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
На сегодняшний день около 100 тыс. россиян находятся в режиме неполной занятости, сообщили в Минтруда, передает ТАСС.
Об этом заявил замминистра труда и соцзащиты России Всеволод Вуколов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Мониторинг проводится в связи с ситуацией из-за с распространения коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 438 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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