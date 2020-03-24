Share Tweet Share Share Email Comments
Популярные новости
В Китае выздоровели более 90% заболевших коронавирусом
Share Tweet Share Share Email Comments
Ходити, плавати, рухатися: як позбутися болю в спині
Експерти повідомили, як позбутися від болю в спині і вилікувати захворювання хребетного стовпа. Про це пише Ukrhealth. Доктор медицини Джалал Саїдбегов зазначив, що патологія хребта молодшає....
Надежда Бабкина призналась, что в молодости крутила роман с женатым мужчиной
Надежда Бабкина призналась в романе с женатым мужчиной, что произошло в ее молодости. Сейчас артистка имеет серьезные отношения с молодым избранником Евгением Гором. Надежда Бабкина...
Алиханов назвал «троллями» пожелавших присоединить Калининград поляков
Эксклюзив close Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в редакции «Газеты.Ru» Артем Сизов/«Газета.Ru» Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не стал комментировать призывы о присоединении региона к Польше из-за...
Преимущества заказа цветов через интернет
Цветочный бизнес не стоит на месте, он постоянно развивается. Каждый день открываются новые цветочные магазины и салоны. Флористика это целая индустрия со своими особенностями, модой...