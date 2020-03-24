Михаил Климентьев/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/511/10186511/upload-RIAN_02932813.HR.ru-pic905-895x505-31678.jpg" alt="Собянин пригласил Путина осмотреть Коммунарку с вертолета" /></p> <p>

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил президенту России Владимиру Путину осмотреть с вертолета больницу в Коммунарке для пациентов с коронавирусом, как только ее достроят, передает РИА «Новости».

«Давайте поедем посмотрим, как это реально», — предложил Путин.

На это глава города ответил, что сам приглашает президента.

«Когда мы достроим вот эту больничку, на вертолетике слетаем», — сказал Собянин.

Градоначальник отметил, что строительство больницы приближается к завершению, и через три недели она может быть уже открыта.

«Это огромная больница. Реально огромная. Вот мы были в Морозовской больнице, она по объему больше», — сказал мэр, добавив, что 260 из 500 коек в будущем учреждении являются реанимационными.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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