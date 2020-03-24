Стартовали продажи «арктического» УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод объявил о старте продаж лимитированных внедорожников УАЗ «Патриот Antarctic Edition, посвященных 200-летию открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева. Всего будет выпущено 200 таких машин.

Как сообщают «Автоновости дня», отличительными особенностями арктического «Патриота» стали эксклюзивный перламутровый цвет кузова «Белый металлик», черные колесные диски, экспедиционный багажник с лестницей и сиденья, обтянутые тканью с водоотталкивающей пропиткой. Также автомобили этой серии получили оригинальные шильдики на водительской двери и кожухе запасного колеса.



УАЗ «Патриот» Antarctic Edition. Фото УАЗ

Все лимитированные «Патриоты» по умолчанию оснащаются кондиционером, круиз-контролем, дополнительным отопителем салона и всеми опциями «Зимнего пакета», куда входят обогрев руля, лобового стекла, а также подогревы передних и задних сидений. За доплату можно дооснастить машину климат-контролем, предпусковым подогревателем с функцией автономного отопителя, мультимедийной системой с навигацией, системой безопасной парковки, блокировкой дифференциала и пакетом «Оффроуд».

Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition комплектуется 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. Пару ему составляют 5-ступенчатая «механика» и полный привод с раздаточной коробкой.

Производство автомобилей «арктической» серии уже началось. Купить один из них можно минимум за 1 062 000 рублей.