Genesis возглавил рейтинг самых надежных автомобилей 2019 года

Многие, как известно, выбирают машины «глазами», но для опытных автолюбителей надежность всегда была в приоритете. Изучив отзывы миллионов автовладельцев, эксперты аналитического агентства J. D. Power составили рейтинг марок самых надежных автомобилей в 2019 году.

Ключевым показателем надежности, как отмечает портал 110km.ru, стало количество проблем, с которыми столкнулись владельцы трехлетних автомобилей в течение всего периода их эксплуатации.

Самым беспроблемными в итоге стали автомобили Genesis – на 100 машин корейского премиум-бренда пришлось 89 поломок. Второе место досталось Lexus, буквально каждый автомобиль которого за три года «выдал» хотя бы одну поломку. Замкнул почетную тройку американский Buick, на 100 машин которого пришлось 103 проблемы.

Кроме них, в итоговый ТОП-7 самых «надежных» автомобильных брендов по итогам прошлого года также вошли Porsche (104 проблемы на 100 автомобилей), Toyota (113/100), Volkswagen (116/100) и Lincoln (116/100).