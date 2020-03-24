Появились первые фото салона нового Hyundai Tucson

Новый Hyundai Tucson, о тестах которого «Автоновости дня» сообщали еще осенью, снова попал в объектив фотошпионов. На сей раз папарацци заглянули в салон кроссовера, который должен измениться так же сильно, как и экстерьер.

Судя по опубликованным на Thekoreancarblog.com снимкам, со сменой поколения Tucson получит новый руль – он будет точно таким же, как у актуальных седанов Elantra и Sonata. Штатная мультимедиа лишится «парящего» экрана; панель приборов обретет довольно странную форму эллипса, по бокам которой разместятся аналоговые шкалы, а в центре – дисплей бортового компьютера.



Салон нового Hyundai Tucson. Фото thekoreancarblog.com



Салон нового Hyundai Tucson. Фото thekoreancarblog.com

Переключать передачи в новом Tucson придется кнопками, как на «Сонате», ибо традиционного рычага трансмиссии, по всей видимости, у него тоже не будет.

Характеристики кроссовера до сих пор не раскрыты. Ожидается, что он получит минимум два новых двигателя: 180-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра от новой «Сонаты» и 2,5-литровый турбомотор Theta III мощностью до 300 л.с. Пару им составит прежний 8-ступенчатый «автомат».

Премьера нового Hyundai Tucson может состояться на специальном мероприятии бренда (скорее всего, на онлайн-мероприятии) уже в апреле этого года.