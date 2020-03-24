Появились первые фото салона нового Hyundai Tucson

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mavit
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Появились первые фото салона нового Hyundai Tucson

Новый Hyundai Tucson, о тестах которого «Автоновости дня» сообщали еще осенью, снова попал в объектив фотошпионов. На сей раз папарацци заглянули в салон кроссовера, который должен измениться так же сильно, как и экстерьер.

Судя по опубликованным на Thekoreancarblog.com снимкам, со сменой поколения Tucson получит новый руль – он будет точно таким же, как у актуальных седанов Elantra и Sonata. Штатная мультимедиа лишится «парящего» экрана; панель приборов обретет довольно странную форму эллипса, по бокам которой разместятся аналоговые шкалы, а в центре – дисплей бортового компьютера.

Появились первые фото салона нового Hyundai Tucson
Салон нового Hyundai Tucson. Фото thekoreancarblog.com

Появились первые фото салона нового Hyundai Tucson
Салон нового Hyundai Tucson. Фото thekoreancarblog.com

Переключать передачи в новом Tucson придется кнопками, как на «Сонате», ибо традиционного рычага трансмиссии, по всей видимости, у него тоже не будет.

Характеристики кроссовера до сих пор не раскрыты. Ожидается, что он получит минимум два новых двигателя: 180-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра от новой «Сонаты» и 2,5-литровый турбомотор Theta III мощностью до 300 л.с. Пару им составит прежний 8-ступенчатый «автомат».

Премьера нового Hyundai Tucson может состояться на специальном мероприятии бренда (скорее всего, на онлайн-мероприятии) уже в апреле этого года.