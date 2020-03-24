Минздрав ответил протесты врачей Рубцовского тубдиспансера против перевода безопасный стационар

В Минздраве Алтайского края ответил на претензии врачей КГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер Рубцовска», которые, опасаясь за свое здоровье, отказываются переезжать в здание бывшего стационара по улице Арычной, 27. В ведомстве заявили, что в «новом» здании проведена дезинфекция, а медики получают доплаты и льготы за работу во вредных условиях. Об этом сообщает «ПолитСибРу».

Часть коллектива тубдиспансера выступила против переезда в здание по улице Арычной, куда специалистов переводят в связи с тем, что старое здание признано аварийным. Об этом стало известно во время сессии горсовета Рубцовска 19 марта. В ходе обсуждения вопроса о работе медицинских организаций в городе выяснилось, что медики написали письмо властям. Врачи отметили, что здание, куда их собираются перевести, является туберкулезным очагом, где лежат больные с устойчивыми формами туберкулеза. «Требуем выдать заключение Роспотребнадзора и охраны труда по возможности перевода амбулаторно-поликлинического отделения для взрослых и немедицинского персонала в это здание для работы», — указали они в своем обращении к депутатам.

Но в Минздраве опасения медиков посчитали необоснованными, а переезд назвали вынужденной мерой, так как здание амбулаторно-поликлинического отделения, в котором раньше работали административные сотрудники противотуберкулезного диспансера Рубцовска, признано аварийным по решению суда. «Перевод их в здание по улице Арычная является законным, ведь нахождение в прежнем здании угрожает их жизни. Дополнительно сообщаем, что в здании по улице Арычная проведена заключительная дезинфекция, а все сотрудники диспансера, в том числе немедицинский персонал, получают доплату за работу во вредных условиях и все положенные по закону льготы, т.к. и в прежнем здании, где расположено амбулаторно-поликлиническое отделение, шел прием пациентов, выдача препаратов», — объяснили в ведомстве.

Отметим, что у Рубцовского противотуберкулезного диспансера отсутствует лицензия по профилю «фтизиатрия», о чем стало известно после проверки Росздравнадзора, прошедшей в сентябре 2019 года. Министр Здравоохранения Дмитрий Попов позже заявил, что эта проблема будет решена в течение 2020 года. Речь идет о передаче здания по улице Октябрьская, 90 под будущую поликлинику тубдиспансера, где в течение года планируют выполнить ремонт, параллельно занимаясь стационаром. Также упомянем, что той же самой лицензии нет и у Лебяженской туберкулезной больницы, под нужды которой приспособили здание, которое имеет проблемы в части санитарного законодательства. Их в Минздраве также планируют устранить до конца года и получить лицензию.