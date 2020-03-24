Ричард Паунд: «Олимпийские игры-2020 будут перенесены»

Член Международного Олимпийского комитета Ричард Паунд сказал, что Олимпийские игры-2020 в Токио не будут проводиться в запланированные даты с 24 июля по 9 августа из-за эпидемии коронавируса.

В интервью USA Today Ричард Паунд сказал: «На основании имеющейся у МОК информации решение об отсрочке проведения принято. Параметры переноса ещё не определены, я только знаю, что Игры не начнутся 24 июля».

Ранее президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) объявил, что организаторы в течение ближайших четырёх недель должны решить вопрос о возможном переносе Олимпийских игр в Токио.

В пресс-релизе исполнительного комитета МОК говорится: «Из-за большой сложности в организации Игр финальное решение на данный момент не может быть принято, обсуждение будет закончено в ближайшие четыре недели. Вопроса об отмене Олимпийских игр в Токио-2020 в планах нет».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в парламенте страны, признал, что Олимпийские игры-2020 в Токио будет невозможно провести как запланировано, но вопрос об отмене не рассматривается.

Победитель Тур де Франс-2019, колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь поддержал идею о переносе Олимпийских игр: «В настоящее время, учитывая ситуацию в мире с коронавирусом, думаю, Олимпийские игры не должны проводиться в запланированные даты. Лично я поддерживаю отсрочку проведения в несколько месяцев. Всё, что мы можем сейчас делать, чтобы справиться с коронавирусом – оставаться дома, потому что это важнее, чем Тур де Франс или Олимпиада».