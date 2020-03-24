TurkStat: Число безработных в Турции в 2019 году выросло почти на 1 млн человек

Статистические данные TurkStat по рынку труда за прошлый год показали, что в Турции насчитывалось 4 млн 469 тыс. безработных в возрасте 15 лет и старше, что на 932 тыс. человек больше, чем в 2018 году.

Уровень безработицы в Турции в 2019 году составил 13,7%, что на 2,7% больше, чем в предыдущем году.

Безработица среди молодёжи в возрастной группе от 15 до 24 лет достигла 25,4%, увеличившись на 5,1%, по сравнению с предыдущим годом. Показатель безработицы среди работающего населения в возрасте от 15 до 64 лет подскочил на 2,8% и достиг 14%.

В турецких провинциях Мардин, Батман, Ширнак и Сиирт, населённых преимущественно курдами, самый высокий уровень безработицы зафиксировался на отметке 30,9%, а в провинциях Кастамону, Чанкыры и Синоп в центральном черноморском регионе этот показатель составил 7,6%.

Отметим, что экономика Турции сократилась в период между четвёртым кварталом 2018 года и вторым кварталом прошлого года.

Многострадальная экономика Турции и растущая безработица в прошлом году вызвали негодование в отношении присутствия сирийских беженцев в стране, поскольку многие из них составили конкуренцию туркам на рынке труда, предлагая более дешёвую рабочую силу и занимая рабочие места.

Вспышка коронавируса, вероятно, также сильно ударит по экономике Турции, в основном из-за сокращения международной торговли и спада в индустрии туризма.