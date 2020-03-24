Филипп Янковский: «Лучше бы фильма не было, а отец был бы жив»

Наследник известной династии потерял папу почти 11 лет назад — актер умер от рака в 65 лет. В память об Олеге Ивановиче была создана документальная картина. Ее продюсированием занялся Филипп Янковский.

Филипп получил два образования: актерское и режиссерское. Но в документальном проекте «Янковский», который был представлен публике шесть лет назад, он выступил в роли продюсера. В фильме показана драматичная судьба выдающегося актера и неизвестные страницы его биографии. Картину тепло приняли зрители, но для продюсера это не стало поводом для гордости. «У меня отец умер — это было в память о нем. Спасибо всем, кто мне тогда помогал, но лучше бы фильма не было, а он был бы жив», — отметил Янковский.

У Филиппа большая и дружная семья. Многие даже удивляются, как им с Оксаной Фандерой удается жить в гармонии столько лет.

READ «Сейчас заплачу»: Наталья Андрейченко показала пустые полки в американском супермаркете

«Это любовь. А как еще? Конечно, чтобы так долго вместе прожить, надо быть с юмором и стараться легче ко всему относиться. Кстати, как и в профессии артиста — нельзя быть слишком серьезным», — говорит актер.

Дети известной пары пошли по следам родителей: Лиза задействована в театральных постановках: играет в спектакле «Человек из рыбы» на сцене МХТ, а Иван уже давно считается подающим надежды молодым актером. За роль в фильме «Текст» он завоевал статуэтку «Золотого орла» за лучшую мужскую роль второго плана.

«Мы с Оксаной, моей мамой и нашей дочерью Лизой очень гордимся его успехами. Особенно — ролью Германа в триллере «Дама Пик» и его Зиловым в «Утиной охоте», — поделился Янковский.

Правда, Филипп и Оксана стараются особо не хвалить детей. «Мы стараемся оценок не давать. Как и во всех нормальных семьях, мы просто любим и поддерживаем своих детей. Но не хотелось бы обсуждать родных, вы еще про собаку спросите…» — отшучивается артист.

READ Путина защитили от коронавируса

Янковский редко дает интервью. И у него этому свое объяснение. Как говорит актер, он учился играть на сцене, а не говорить. «Стараюсь общаться с прессой только по поводу — к выходу фильма или спектакля… Активной социальной позиции, как у некоторых коллег, у меня нет. Да и вообще, папа мой, царствие ему небесное, сказал правильную вещь перед уходом: «Артист должен говорить только чужой текст», — заметил Филипп в интервью с «Кинорепортером».

Фото: Иванов Сергей/PhotoXPress.ru, Olga Zinovskaya / Legion-Media