Бжания победил на выборах президента Абхазии

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Бжания победил на выборах президента Абхазии

Кандидат в президенты Абхазии, лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания

РИА «Новости»

Лидер оппозиции Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии благодаря собранным 56,5% голосам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тамаза Гогию.

«Считать избранным президентом Абхазии Аслана Бжанию и вице-президента Абхазии Бадру Гунбу, набравших 56,5% голосов избирателей», — заявил он.

Выборы прошли в Абхазии 22 марта.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Аслана Бжанию с победой.

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