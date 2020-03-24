Препарат «Авиган» показал способность бороться с коронавирусом

Наиболее эффективным лекарственным препаратом против COVID-19 стал Фавипиравир от японской фармацевтической компании «Fujifilm Toyama Chemical». Аналог препарата можно встретить под названием Авиган.«Авиган» помогает при коронавирусеЗаключение об эффективности Фавипиравира было сделано после проведения исследования, в котором участвовало 340 людей, заболевших коронавирусом. На четвертый день приема препарата тесты показали полное отсутствие в организме COVID-19. У людей, которые проходили лечение другими препаратами, выздоровление наступало на 11 день. Уникальность Фапиравира в том, что он эффективен для 91% пациентов и способен быстро улучшать состояние дыхательный системы.«Авиган» в России: где купить, ценаПриобрести Авиган в аптеках невозможно, в массовом производстве его нет. При необходимости препарат будет доставлен в больницы в нужном количестве. Отметим, что с помощью Авигана больные коронавирусом выздоравливают гораздо быстрее, чем от других препаратов, сокращая риск возникновения пневмонии.

Авиган был протестирован и одобрен в Японии еще в 2014 г. и активно использовался для лечения гриппа. Однако в массовое производство его не запускали.По мнению экспертов, стоимость будущего препарата от пандемии коронавируса пока неизвестна, однако на начальных этапах препарат вряд ли появится в аптеках.Аналоги препарата «Авиган»Препарат Авиган отсутствует в свободном доступе в России. По этой причине приобрести его в аптечной сети, как с рецептом, так и без, не получится. В настоящее время препарат получил разрешение на продажу от правительства Китая. В Японии проводят его тестирование. Заказать в интернет-магазине нет возможности.Представители фирмы Zhejiang Hisun Pharmaceutical пока не называют аналогов. Кроме этого, о составе Авигана известно мало информации, кроме той, что его производная — пиразинкарбоксамид.