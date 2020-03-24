24 марта отмечается несколько церковных праздников

На 24 марта приходится чествование архиепископа Евримия II. Он жил в 15 веке и родился в Новгороде. Его семья состояла из священника Михея и Анны. Долгое время они не могли иметь детей. Так что пообещали посвятить своего ребенка Богу. Будущий архиепископ в 15 лет принял монашеский постриг. Его же избрали в 1429 году в архиепископы новгородские.На Руси считалось, что именно 24 марта начинается движение сока в березах. Прилетают также чибисы и зяблики. Несколько примет было связано с кукушкой. При первых звуках голоса этой птицы надо было брякнуть деньгами — чтобы водились. До опушки дерева ранняя кукушка — к голоду. Но такой же признак говорил о том, что ворам в доме будет неудача. Работы в саду начинались тоже 24 марта.Приметы на погоду предки не забывали подмечать. Если иней был ночью, то тогда снегопада не будет днем. А вот пушистый иней обещал отличную погоду.Церковный праздник сегодня: какой 24 марта 2020По церковному календарю, 24 марта поминают преподобного Софрония, затворника Печерского.

Подвизался будущий Святой в Киево-Печерском монастыре в XIII веке. Софроний был строгим подвижником и молитвенником — он всю жизнь носил на себе власяницу и тяжелый железный пояс.Ежедневно преподобный прочитывал всю Псалтирь. Мощи Святого почивают в Дальних (Феодосиевых) пещерах.По православному календарю праздник сегодня, 24.03.2020По церковному календарю, 24 марта поминают священномучеников Пиония и Лина, пресвитеров Смирнских, а также мученика Асклипиада и мучениц Савину и Македонию, пострадавших в Смирне, во время правления императора Декия (249-251).Узнав о начале преследования христиан, пресвитер Пионий вместе с Асклипиадом и Савиной строго постились и молились, готовясь к страданиям. Исповедников схватили и после краткого допроса бросили в темницу.В тюрьме мученики встретили пресвитера соборной церкви Смирны Лина и Македонию из села Карины, также схваченных за исповедания Христа. После многочисленных пыток священномученика Пиония распяли, а крест обложили дровами и подожгли.Когда костер догорел, присутствующие увидели, что тело Святого осталось совершенно невредимым, а лицо его сияло Божественной благодатью. Произошло это в 250-м.