В России растет спрос на автодома

Спрос на автодома в России за последний год вырос на 29%. Больше других мобильным жильем интересуются в Тюмени – там спрос на кемперы увеличился аж вдвое. Таковы результаты исследования «Авито Авто», которые приводит «Российская газета».

Сильной тягой к автопутешествиям также отличились жители Новосибирска, где интерес к автодомам за год вырос на 88,7%. Обратная ситуация в Тольятти и Перми – там спрос на такой вид транспорта, наоборот, снизился на 23,2% и 8,2% соответственно.

Предложение на рынке кемперов увеличилось во всех 23 крупнейших городах России, «взрывным» этот рост был в Красноярске (+89,1% за год), Волгограде (+88,5%) и Тюмени (+74,7%). Как сообщают «Автоновости дня», в целом по стране спрос на автодома вырос на 29%, а предложение – на 30,6%.

Цены на автодома снизились в 10 из 23 крупнейших городов. Заметнее всего дома на колесах подешевели в Тюмени (-50,5%), Екатеринбурге (-45,7%) и Красноярске (-40,8%) – в остальных городах они, напротив, подорожали.

Самые доступные кемперы, как выяснили аналитики, продаются в Ульяновске (222 тыс. рублей), а самые дорогие – в Москве (1,7 млн рублей), Иркутске (1,3 млн рублей) и Казани (1,3 млн рублей). В среднем по стране стоимость автодома снизилась на 2,5% до 702 тыс. рублей.