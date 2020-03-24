УАЗ «Хантер» получил упрощённую версию с китайской КПП

Внедорожник УАЗ «Хантер» стал на 15 тыс. рублей доступнее. Удешевить машину удалось за счет китайской пятиступенчатой «механики» BAIC, которая пришла на смену корейской коробке передач Dymos и стала прерогативой новой базовой комплектации «Классик Fleet».

Как сообщают «Автоновости дня», китайскую коробку передач «Хантер» получает не впервые – внедорожник уже продавался с ней пару лет назад, но вскоре покинул наш рынок, оставив себе безальтернативную «пятиступку» корейской фирмы Dymos.

Производство самых дешевых «Хантеров» в комплектации «Классик Fleet» началось в конце прошлого года, а к дилерам такие внедорожники поступили только сейчас.

Купить УАЗ «Хантер» с китайской коробкой передач можно за 752 000 рублей – на 15 000 рублей дешевле, чем с корейской. Самый дорогой вариант заслуженного вездехода, как и прежде, предлагается к продаже за внушительные 1 014 000 рублей.