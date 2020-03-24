В России изменились цены на новые автомобили в марте

Цены на новые автомобили в России продолжают расти. Как сообщают «Автоновости дня», только за две недели марта прейскуранты пересмотрели семь марок, причем некоторые из них увеличивали ценники, а другие, напротив, сбрасывали их.

Некоторые автопроизводители только в этом месяце обновили цены из-за роста ставок утильсбора, тогда как их коллеги решились на это еще в январе. К слову, повышенный утилизационный сбор стал не единственным фактором, отразившимся на розничных ценах — для ряда брендов ключевую роль сыграло падение рубля, случившееся в результате резкого снижения цен на нефть в ночь на 9 марта.

Так, на 30 тыс. рублей дороже стал китайский компактный кроссовер Changan CS55, вышедший на российский рынок в декабре 2019 года. Также от 20 до 50 тыс. рублей в цене прибавил весь модельный ряд Suzuki.

Под «гнетом» упавшего рубля подняла цены BMW – аж 20 моделей баварской марки подорожали на 10 – 390 тыс. рублей. Так же поступил и японский Lexus, «прикрутивший» к ценам некоторых моделей от 53 до 184 тыс. рублей. Исключением стали седан ES 200 и маленький кроссовер UX 200, которые, наоборот, подешевели на 216 тыс. рублей и 391 тыс. рублей соответственно.

Среди подорожавших также оказались пять моделей Toyota (26 – 101 тыс. рублей) и вся линейка Renault 2020 года выпуска (на 1,14%).

Таким образом снизить цены (кроме Lexus) в первые две недели марта смог только узбекский Ravon: хэтчбек R2 стал доступнее на 7-9 тыс. рублей, седан R4 – на 13-19 тыс. рублей, а Nexia R3 – на 28-49 тыс. рублей.