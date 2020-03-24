Правительство снова снизило размер прожиточного минимума Алтайском крае

Правительство Алтайского края установило величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года. Согласно опубликованному на офсайте региона постановлению от 23 марта, этот показатель в регионе в расчете на душу населения упал ниже 10 тысяч рублей. По сравнению с прошлым отчетным периодом он снизился более чем на 300 рублей. Власти пока не объясняют причины такого падения.

Как следует из документа, уровень прожиточного минимума в регионе в расчете на душу населения составляет 9704 рубля. Для трудоспособного населения этот показатель традиционно самый высокий: 10 365 рублей. Немногим меньший минимум был установлен для детей: 9773 рубля. Наименьший показатель был установлен для пенсионеров: 8392 рубля.

Заметим, что величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в III квартале 2019 года составляла 10 050 рублей, что выше на 346 рублей, чем в IV квартале. Но и III квартал был отмечен упадком: величина прожиточного минимума по итогам II квартала 2019 года в расчете на душу населения составляла 10 194 рубля, то есть на 144 рубля больше, чем в III квартале. Тогда сообщалось, что этот показатель вырос на 286 рублей по сравнению с I кварталом и на 704 рубля — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако состав потребительской корзины в РФ не менялся длительное время, и эту динамику объясняли инфляцией, индекс которой был не очень далек от вышеуказанных цифр.

Отметим, что падение прожиточного минимума в III квартале 2019 года власти объясняли на сайте правительства сезонным снижением цен на овощи (35,3 %), фрукты (11,7 %) и столовые корнеплоды (7,9 %). Нынешнее снижение власти пока не объяснили.

Напомним, в середине марта президент России Владимир Путин заявил, что в России 70 % жителей относятся к среднему классу. В интервью агентству ТАССу он объяснил, что исходит из методики Всемирного банка, в соответствии с которой к среднему классу можно причислить тех людей, доход которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда. Путин напомнил, что МРОТ в России составляет чуть больше 11 тысяч рублей, а значит, средний класс — люди, которые получают от примерно 17 тысяч рублей. «У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70 %», — сказал глава государства.