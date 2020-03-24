Эксперт: Коронавирус в Турции распространяется быстрее, чем в Италии

Темпы роста вызывают опасения, написал в четверг в Twitter профессор Майкл Танчум, старший научный сотрудник Австрийского института европейских исследований и исследований в области безопасности (AIES).

«Следующие несколько дней покажут, как будет развиваться ситуация в стране и окажется ли Турция в числе западноевропейских государств, где инфекция унесла огромное число жизней», — указал он.

Отметим, что Турция на прошлой неделе активизировала меры по сдерживанию распространения вируса, протестировав 1 тыс. 981 человек и поместив 9 тыс. 800 в карантин. Правительство также отменило все массовые мероприятия и призвало своих граждан оставаться дома.