Фото дня: старшая дочь Анастасии Костенко нежно обняла новорожденную сестренку

5 февраля модель подарила Дмитрию Тарасову вторую дочь, которую назвали Евой. Старшая Милана трогательно относится к сестренке и почти наравне с мамой одаривает ее заботой. Вчера Костенко опубликовала снимок малышек, который умилил поклонников.

Модель души не чает в наследницах, отмечая, что старшая успела крепко сдружиться с малышкой. «Она встретила сестричку очень мило! Всегда ее целует, гладит, подходит и качает коляску и колыбель и поет», — делилась жена футболиста.

Вчера 25-летняя мама опубликовала очередной снимок девочек. «Мое сердце вот-вот разорвется от большой любви. Близится мой день рождения и самые главные итоги моего уходящего года прямо перед вами. Люблю каждого на этом фото, причем безгранично», — подписала она совместный кадр детей.

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Звездный отец поспешил ответить супруге в комментариях. «Хорошо, что я тоже главный итог», — шутя, написал 33-летний Тарасов. Поклонники остались в восторге от умилительного кадра и отметили красоту Миланы. «Сестренки. Не могу налюбоваться на вашу старшую доченьку — куколка»; «Сладкие крошки», — пишут пользователи Сети.

Несмотря на появление нового члена семьи, Анастасия не забывает уделять достаточное количество времени первенцу. Модель рассказывала, что, будучи на сохранении, очень скучала по дочери. «Я не представляю, как буду без нее в госпитале. Пересматриваю трогательное и эстетически красивое видео со дня родов Милаши и каждый раз плачу от умиления того дня», — ранее делилась модель с фанатами.

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В восторге от дочек и Дмитрий Тарасов. Знаменитый папа часто признается им в любви, не забывая благодарить жену за семейную идиллию. «Спасибо любимая, я очень счастлив, и ты знаешь, как я от этого кайфую. Будьте все у меня здоровы и счастливы. Я вас люблю», — откровенничал спортсмен.

К слову, футболист до сих пор не наладил отношения с дочерью Ангелиной от первого брака с Оксаной Тарасовой. Многодетный отец уверяет, что экс-супруга сама запрещает ему общаться с наследницей. При этом спортсмен неоднократно просил уменьшить сумму алиментов, что донельзя возмущает Оксану и ее подписчиков. «Все кредиты-ипотеки, о которых говорит Тарасов, он брал для того, чтобы улучшить лишь свое материальное положение. Просто не нужно покупать шикарные лимузины, дорогие дворцы, если у тебя нет денег», — отвечал на требования спортсмена адвокат Тарасовой — Сергей Жорин.

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Фото: Instagram